В Екатеринбурге взлетели цены на коммунальные услуги

Власти объясняют повышение платы за услуги ЖКХ подорожанием товаров и услуг, а также инфляцией.Жителям многоквартирных домов в Екатеринбурге теперь придется платить за услуги ЖКХ почти на 12 процентов больше.
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