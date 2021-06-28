Заноза

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Юрий Селиванов: Американский рейх посреди Европы

Юрий Селиванов: Американский рейх посреди Европы

Выстроенный англосаксами на европейском континенте санитарный кордон между Востоком и Западом, является главной помехой успешному развитию континента и его безопасному будущему  Известный немецкий политолог Александр Рар, придерживающийся умеренных взглядов на отношения Запада с Россией, заявил, что причиной провала франко-германской инициативы о саммите Евросоюза с приглашением Владимира Путина стала позиция стран Восточной Европы, которые выступили за продолжение антироссийского курса.

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Борис Осипов
Starikan Старенький
АНГЛОСАКСЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ КАК ХОТЕЛИ....

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