В Ижевске председатель общественного совета транспортной полиции провел тренировку для юных боксеров

Председатель Общественного совета при Ижевском ЛО МВД России на транспорте участник специальной военной операции Сергей Зайчиков совместно с начальником подразделения по делам несовершеннолетних провёл показательную тренировку для юных боксёров секции Федерации бокса Удмуртии в рамках Всероссийских акций МВД России «Зарядка со стражем порядка» и «Каникулы с Общественным советом».
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