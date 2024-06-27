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Царьград

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Праздничная программа ко Дню молодежи пройдет в выходные в 85 парках Подмосковья

Праздничная программа ко Дню молодежи пройдет в выходные в 85 парках Подмосковья

Программа «Это молодежь» будет организована 29 и 30 июня.Праздничная программа «Это молодежь», приуроченная ко Дню молодежи пройдет в 85 парках Подмосковья 29 и 30 июня.

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