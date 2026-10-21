Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Новосибирской области и консультант мэрии разобрали со второкурсниками и третьекурсниками Новосибирского колледжа печати и информационных технологий приёмы вербовки в интернете и положения статьи 31 УК РФ о добровольном отказе от преступления.