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Мода и Шоу-бизнес

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«Почему тебя так долго нет?»: Иван Ургант обратился к матери спустя 10 лет после ее смерти

«Почему тебя так долго нет?»: Иван Ургант обратился к матери спустя 10 лет после ее смерти

Телеведущий Иван Ургант трогательно почтил память матери, ушедшей из жизни 10 лет назад. В личном блоге шоумен опубликовал стихотворение, в котором обратился к покойной, задавшись вопросом, «почему ее так долго нет».

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