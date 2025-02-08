«Почему тебя так долго нет?»: Иван Ургант обратился к матери спустя 10 лет после ее смерти

Телеведущий Иван Ургант трогательно почтил память матери, ушедшей из жизни 10 лет назад. В личном блоге шоумен опубликовал стихотворение, в котором обратился к покойной, задавшись вопросом, «почему ее так долго нет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии