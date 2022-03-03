У Astana Qazaqstan Team задержки по зарплатам (Velonews)

Гонщики велокоманды Astana Qazaqstan Team не получали зарплату с начала года, передает VeloNews. «Согласно нескольким источникам в команде и вокруг нее, гонщикам еще предстоит выплатить заработную плату за январь, а их февральские платежи должны быть выплачены в период с 28 февраля по 5 марта.
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