У Astana Qazaqstan Team задержки по зарплатам (Velonews)

Гонщики велокоманды Astana Qazaqstan Team не получали зарплату с начала года, передает VeloNews. «Согласно нескольким источникам в команде и вокруг нее, гонщикам еще предстоит выплатить заработную плату за январь, а их февральские платежи должны быть выплачены в период с 28 февраля по 5 марта.