«Сухарь» Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Аризону»

14 сэйвов Ильи Сорокина принесли победу «Айлендерс» в матче с «Аризоной». В ночь на 18 октября в Элмонте (штат Нью-Йорк, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Аризону Койотис».
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