Эксперт: Российско-чешские отношения мертвы и останутся таковыми

Вероятнее всего, нынешний низкий уровень отношений России с Чехией сохранится. Об этом 10 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.