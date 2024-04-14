На Android и iOS можно бесплатно скачать новый шутер про зомби с красивой графико...

На Android и iOS можно бесплатно скачать новый шутер про зомби с красивой графикой, прокачкой и боссамиВ Goolge Play и App Store состоялся глобальный релиз Zombie State: Rogue-like FPS, условно-бесплатного мобильного зомби-шутера с хорошей графикой и элементами «рогалика».