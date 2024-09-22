Операция продолжается: ВС РФ громят ВСУ на курском направлении

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Появляются новые доказательства зверств боевиков в Курской области. Свидетели, которые выбрались из оккупированных районов, подтверждают – ВСУ и наемники открывали огонь, в том числе из танков, по мирным жителям, минировали детские сады и школы.
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