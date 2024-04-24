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Какие чекапы нужны ребенку первого года жизни

Какие чекапы нужны ребенку первого года жизни

Рассказывает педиатр, главный врач клиники «PRO детей» Екатерина Потеряева. источник: Freepik Чекап первого месяца жизни: что в него входит Прежде всего, всем новорожденным проводят неонатальный скрининг (берут кровь из пяточки).

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