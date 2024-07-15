В Мичуринске автоинспекторы остановили пьяного водителя "Мерседеса", лишенного прав на полтора года

Житель Мичуринска повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Так, 1 января этого года около восьми часов вечера 50-летний житель Мичуринска рождения ехал на своем автомобиле "Мерседес" по улице Красной.
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