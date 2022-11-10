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Где смотреть Эспарза — Чжан на UFC 281: во сколько прямая трансляция 13 ноября по Мск

В воскресенье 13 ноября на арене «Madison Square Garden Theater» в Нью-Йорке, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 281.

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