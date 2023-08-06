Спички - не игрушка

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И Наполеона тоже как-бы не мы! И из России он добровольно смылся, заявив, что не желает иметь никаких дел с дикими варварами

И Наполеона тоже как-бы не мы! И из России он добровольно смылся, заявив, что не желает иметь никаких дел с дикими варварами

Злобная политинформация август 2023 Итак, на чем остановились? Ага: слышно всегда тех, кто орёт громче других… Поехали дальше: В уютном эуропейском эльфятнике уже давно никто не орет без команды: дадут команду вопить про отравленного русскими Скрипаля, будут вопить, прикажут громко стенать по поводу сбитого русскими «Боинга»- будут стенать, на зависть сказочному Баньши- заунывно, долго и жалобно, распорядятся осуждать русских хакеров вмешавшихся в выборы старосты Румынского села Великая Балда, станут осуждать, яростно брызгая слюнями, и так далее, и тому подобное… Думать не надо, рефлексировать не надо, надо распространять, как учил великий Лехаим, как велит белый господин их-за большой лужи…   Все бы ничего, но благополучный и сытый Эльфятник постепенно превратился в виртуальный, не имеющий ничего общего с реальностью, мир, со своими законами, обычаями и правилами… Куда там всяким Decentralandам и прочим метавселенным, тем более, что теорию, предусматривающую существование двух версий реальности одновременно, представили физики из Университета Иннсбрука… Своя реальнось у элбфов, свой мир, виртуальный, но все же! В этом мире сказочный Евроэльфятник граничит с ужасным Мордором, управляемой жестоким тЕраном- Наитемнейшим, которого люто ненавидит страдающее население.

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