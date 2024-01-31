Новости Китая -...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Китая - всё о бизнесе КНР

6 подписчиков

Безвизовая политика Китая: Страна может возобновить безвизовый въезд для японцев

Безвизовая политика Китая: Страна может возобновить безвизовый въезд для японцев

Китай всегда придает большое значение облегчению визитов в Китай иностранцев, в том числе граждан Японии, и будет внимательно рассматривать просьбу всех секторов Японии о возобновлении безвизовой политики для поездок в Китай, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь (Wang Wenbin) на очередной пресс-конференции 29 января.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх