Безвизовая политика Китая: Страна может возобновить безвизовый въезд для японцев

Китай всегда придает большое значение облегчению визитов в Китай иностранцев, в том числе граждан Японии, и будет внимательно рассматривать просьбу всех секторов Японии о возобновлении безвизовой политики для поездок в Китай, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь (Wang Wenbin) на очередной пресс-конференции 29 января.