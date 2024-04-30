Во Франции в апреле инфляция составила 2,2% в годовом выражении

Согласно данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), в апреле 2023 года рост потребительских цен во Франции замедлился до 2,2% по сравнению с мартовским показателем в 2,3%.
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