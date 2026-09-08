Приколисты
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Приколисты

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Кот 2 недели не отходил от офиса. Работники притихли: его поведение их ошеломило

Кот 2 недели не отходил от офиса. Работники притихли: его поведение их ошеломило

Котофеня – Девочки, да он опять сидит! Вот же настырный какой, а? Как на работу устроился – ровно к девяти является! Маринка Сёмина отодвинула штору и прижалась носом к стеклу.

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