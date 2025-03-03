МЧС назвало неожиданную причину пожара на НПЗ в Уфе, не связанную с украинским дроном

Сегодня ночью в столице Башкортостана случился мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Жители сразу предположили атаку украинских дронов, тем более, что были слышны взрывы и характерное жужжание, сопровождающее полёт БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии