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Царьград

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"Бедная" Долина заехала в новую квартиру: Где-то нашлось 250 млн рублей?

"Бедная" Долина заехала в новую квартиру: Где-то нашлось 250 млн рублей?

Долина въехала в элитные апартаменты за 250 млн рублей, которые ранее числились за беглым пианистом-мошенником.

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