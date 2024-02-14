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Житель Тульской области избежал суда, оплатив косметическую операцию мужчине, которому откусил кусочек носа

Житель Тульской области избежал суда, оплатив косметическую операцию мужчине, которому откусил кусочек носа

В поселке Первомайский Щекинского района в ходе драки мужчине откусили кусочек носа. Инцидент произошел еще в мае 2022 года, но лишь в конце 2023 года, по информации Тульской службы новостей, дело дошло до суда.

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