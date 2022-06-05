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Эксперт Кочетков рассказал, чем именно Польша хочет поживиться на Западной Украине

Эксперт Кочетков рассказал, чем именно Польша хочет поживиться на Западной Украине

Польшу интересуется территориями Западной Украины буквально во всех аспектах. Еще задолго до текущего положения дел поляки настаивали, что все ценное в западной Украине должно принадлежать им, поскольку оно и было в их собственности до 1939 года.

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