«Ребята, идите *****»: Хазин раскрыл, как «друзья» Путина уговаривали его на позорный мир

Пока дипломаты на публику обмениваются любезностями, за кулисами разворачивается игра, в которой ставки — судьба послевоенного мира.
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