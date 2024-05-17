В Петербурге 7 человек пострадали при взрыве в военной академии

Уже известна причина взрыва, от которого пострадали военнослужащие – ее назвал губернатор БегловМощный взрыв прогремел вечером 17 мая на хозтерритории Военной академии связи имени Буденного в городе Санкт-Петербург.
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