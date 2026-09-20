Силовики задержали в Москве мужчину, беспорядочно стрелявшего из окна

Мужчину, который, по предварительной информации, стрелял из окна многоквартирного дома, задержали росгвардейцы совместно с полицейскими, сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по городу Москве 20 сентября в Telegram-канале.
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