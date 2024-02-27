Петер Саган перенес операцию на сердце

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Он перенес процедуру радиочастотной катетерной абляции сердца (малоинвазивный метод лечения нарушений сердечного ритма), после чего ему имплантировали петлевой регистратор ЭКГ – устройство для мониторинга сердца, которое непрерывно записывает сердечные ритмы.