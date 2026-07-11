Прожорливая чёрная дыра в ближней галактике открыла окно в древнюю Вселенную

Международная группа астрономов под руководством Стефани Комолла из Института радиоастрономии Макса Планка в Бонне обнаружила уникальную систему: сверхмассивная чёрная дыра в сравнительно близкой к нам спиральной галактике SDSS J110546.
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