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ВКС РФ нанесли удары по четырем позициям боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, сообщил во время брифинга замглавы ЦПВС в Сирии, капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

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