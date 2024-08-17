ВКС РФ нанесли удары по четырем позициям боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, сообщил во время брифинга замглавы ЦПВС в Сирии, капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
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