Добрый вечер, Империя. Не успел приехать из Таиланда, как буквально через сутки эта чудная страна вдруг засобиралась в БРИКС.
Ой, а шо случилось?
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Сама Украина отказалась закупать газ и нефть.Рост цен и тарифов получили.Сама Украина отказалась поставлять Ан-148 .Нет производства.Отказалась от поставок двигателей-минус 34% производства в Мотор Сич. Вам дать перечень продукции из Украины в Россию?
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13 час.
Галина Чужая
А мне последняя выходка КНДР насмешила - они отправили мусор на воздушных шарах в... Южную Корею🤣🤣🤣🤣🤣
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12 час.
Ольга Густова
Не только мусор, ещё дерьма и использованную туалетную бумагу. Гуманитарка у них такая. 😂😃
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7 час.
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