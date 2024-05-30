Ой, а шо случилось?

VG Vasily Golov Сама Украина отказалась закупать газ и нефть.Рост цен и тарифов получили.Сама Украина отказалась поставлять Ан-148 .Нет производства.Отказалась от поставок двигателей-минус 34% производства в Мотор Сич. Вам дать перечень продукции из Украины в Россию?

Галина Чужая А мне последняя выходка КНДР насмешила - они отправили мусор на воздушных шарах в... Южную Корею🤣🤣🤣🤣🤣