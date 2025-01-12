Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Косторнов
    Вот  это    либеральный   пидр  дристанул  в   ретузы  !«От него штырит, ...
  • Sergey Ivanov
    Интересно, а никто не задавался вопросом, где эти беспилотники производят? Почему на третьем году войны все еще продо...Подсчитано количе...
  • Сергей Бессонов
    Интересно, а пробовали или нет применить с вертолётов "Ланцеты" по безэкипажным катерам Украины в Чёрном море.Подсчитано количе...

Выбранный Трампом глава Минфина избавится от активов ради поста

Выбранный Трампом глава Минфина избавится от активов ради поста

Основатель хедж-фонда Key Square Group инвестор Скотт Бессент, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал на пост министра финансов страны, избавится от своих активов и выйдет из нескольких десятков фондов, трастов и инвестиционных компаний ради поста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх