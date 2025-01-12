Выбранный Трампом глава Минфина избавится от активов ради поста

Основатель хедж-фонда Key Square Group инвестор Скотт Бессент, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал на пост министра финансов страны, избавится от своих активов и выйдет из нескольких десятков фондов, трастов и инвестиционных компаний ради поста.
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