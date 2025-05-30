В Курске железнодорожники учат детей безопасности перед каникулами

С 1 по 31 мая на Московской железной дороге проходит специальный месячник «Уступи дорогу поездам». В преддверии летних каникул и Дня защиты детей сотрудники РЖД, транспортной полиции и волонтеры проводят масштабную акцию по профилактике детского травматизма.