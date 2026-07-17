США выделили Kratos почти $400 млн на разработку гиперзвуковых систем

Компания остается единственным игроком в США, который сам делает и гиперзвуковые аппараты, и двигатели к нимМинистерство обороны США выделило компании Kratos Defense & Security Solutions около $400 млн на развитие гиперзвуковых систем и других программ в сфере национальной безопасности.
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