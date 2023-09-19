Не могу себя простить…

Виктор Белогорцев

Порой мы поздно понимаем, Как дороги отец и мать. Спешим куда то, забываем, Что можно просто их обнять. К плечу родимому прижаться, И с мамой обсудить кино, На кухне весело смеяться, Отведав папино вино. И в суете не вспоминаем, Как много нужно им сказать, И в мыслях ведь не допускаем, Что завтра может их не стать. И лишь когда мы их теряем, От боли никуда не деться, С тоской и грустью вспоминаем Тепло родительского сердца. Ах! Если б раньше понимали, Как дороги отец и мать. Сейчас бы многое отдали, Чтоб на мгновенье их обнять...