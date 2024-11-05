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«Неделю выманивали сосисками»: спасатели помогли поймать кота на необитаемом острове

«Неделю выманивали сосисками»: спасатели помогли поймать кота на необитаемом острове

Хозяин кота, спасенного на новосибирском острове, не хочет его забирать. В конце октября жительница Новосибирска Елена обратилась к спасателям МАСС с просьбой помочь поймать кота, который каким-то чудом оказался на необитаемом острове Кораблик.

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