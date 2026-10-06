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Царьград

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Всероссийская проверка сирен оповещения перенесена на 9 октября

Всероссийская проверка сирен оповещения перенесена на 9 октября

Всероссийская тренировка по гражданской обороне с запуском электросирен пройдёт в Челябинской области 9 октября с 10:00 до 14:00, а не 7-го, как планировалось изначально.

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