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В Воронежской области реальный доход жителей вырос почти на 9% за год

В Воронежской области реальный доход жителей вырос почти на 9% за год

Реальные доходы жителей Воронежской области увеличились почти на 9% в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, согласно данным Воронежстата, передают «Воронежские новости».

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