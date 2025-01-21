В Воронежской области реальный доход жителей вырос почти на 9% за год

Реальные доходы жителей Воронежской области увеличились почти на 9% в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, согласно данным Воронежстата, передают «Воронежские новости».
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