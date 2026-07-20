Сила в правде
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Сила в правде

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Формула надежности: полный гайд по сбору документов для аттестации сварочных технологий (НАКС)

Формула надежности: полный гайд по сбору документов для аттестации сварочных технологий (НАКС)

В промышленном производстве России металл - это основа основ. Но прочность любой конструкции, от опоры моста до трубопровода высокого давления, определяется не маркой стали, а качеством сварного шва.

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