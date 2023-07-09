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Почему доллар стоит 93 рубля

Почему доллар стоит 93 рубля

По многочисленным просьбам радиослушателей рассказываю про доллар, который летом стоил 55 рублей, а сегодня — уже 93 рубля.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Да,.. получается классика - &quot;Это очень хорошо, что пока нам плохо!&quot;. То, что из-за курса рубля выросли  (и вырастут далее) цены, т.е. катастрофически упал уровень жизни населения - это тоже благо? Нищий пенсионер стал еще беднее, содержать семью стало ещё более проблематично. Наш &quot;производитель&quot; стал богаче и продолжил увод своих прибылей &quot;за бугор&quot; (в том числе на финансирование наших противников по СВО), нам от этого опять &quot;хорошо&quot;?
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