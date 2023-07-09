Почему доллар стоит 93 рубля

VO

Vladimir Orekhov

Да,.. получается классика - "Это очень хорошо, что пока нам плохо!". То, что из-за курса рубля выросли (и вырастут далее) цены, т.е. катастрофически упал уровень жизни населения - это тоже благо? Нищий пенсионер стал еще беднее, содержать семью стало ещё более проблематично. Наш "производитель" стал богаче и продолжил увод своих прибылей "за бугор" (в том числе на финансирование наших противников по СВО), нам от этого опять "хорошо"?