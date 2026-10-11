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The Equity Markets May See Early Gains Before CPI Data News

The Equity Markets May See Early Gains Before CPI Data News

The Equity Markets May See Early Gains Before CPI Data News Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! RT_Money Welcome back to the Weekly Forex Forecast for the week of Oct 12-16th.

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