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SPORT24.ru

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Аленичев: «На улице подходят простые болельщики, спрашивают, когда вернусь в «Спартак». Приятно, что помнят»

Аленичев: «На улице подходят простые болельщики, спрашивают, когда вернусь в «Спартак». Приятно, что помнят»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что болельщики красно-белых интересуются его возможным возвращением в московский клуб.

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