В Свердловской области контрактникам увеличили выплату до 1,5 миллионов рублей

Фото: редакция "Новости ТМ" BrisperВ департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что выплаты для контрактников, которые проходят военную службу на СВО, увеличили до полутора миллионов рублей.
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