Любовь или удавка? Психолог Калино рассказал, как распознать токсичные отношения

В начале любые отношения кажутся светлыми и полными надежд. Но что делать, если со временем общение с близким человеком приносит не радость, а усталость и тревогу? Психолог Егор Калино объясняет, как отличить здоровую связь от деструктивной и какие сигналы нельзя игнорировать.
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