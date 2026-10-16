Сводки СВО, 16 октября, главное: Остров Змеиный очищен от ГУР, в Доброполье рассечен гарнизон врага 1695-й день спецоперации.
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