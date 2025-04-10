Валерий Кучук: «Проект закона о Конституционном суде упрощенный и неконституционный»

Председатель Института конституционного правосудия, доктор права Валерий Кучук выступил с доктринальными и научными предложениями по принятому в первом чтении законопроекту, который он считает упрощенным и неконституционным.
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