НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 559 подписчиков

Появились кадры нанесения ВВС Турции ударов по объектам курдских формирований на севере Сирии

Появились кадры нанесения ВВС Турции ударов по объектам курдских формирований на севере Сирии

Уже второй день подряд самолеты военно-воздушных сил Турции наносят удары по местам размещения курдских военизированных формирований в северных провинциях Сирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх