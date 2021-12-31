С Наступающим Новым Годом Тигра!

Друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом!!! Пусть тигр придёт, будет смирным,Пусть год новый будет простым,Везучим, богатым и мирным!!!Пусть сбудутся наши мечты!Пусть будут все счастливы людиВ оффлайне, а не во сне!Пусть будут успешными будни,Вик-энды успешны втройне!Три двойки и ноль в году этомДадут процветанье кругом:Не только весной или летом,А в каждый сезон - в каждый дом! Поздравляю с самым радостным, добрым и волшебным праздником, Новым Годом! Пусть этот год станет чередой радостных дней, наполненных нежностью и любовью.