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Минобрнауки РФ: Новая система высшего образования не повлияет на ЕГЭ и квоты

Минобрнауки РФ: Новая система высшего образования не повлияет на ЕГЭ и квоты

Введение обновленной системы высшего образования в России не скажется на проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает РИА Новости, приводя слова заместителя главы Минобрнауки РФ Константина Могилевского.

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