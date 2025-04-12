Минобрнауки РФ: Новая система высшего образования не повлияет на ЕГЭ и квоты

Введение обновленной системы высшего образования в России не скажется на проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает РИА Новости, приводя слова заместителя главы Минобрнауки РФ Константина Могилевского.
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