Армения начала домашний чемпионат мира по хоккею с разгрома

Чемпионат мира по хоккею с шайбой в четвертом дивизионе стартовал в Ереване. Армения, не участвовавшая в турнирах с 2010 года, принимает на Ледовой арене Школы фигурного катания и хоккея сборные Кувейта, Узбекистана, дебютанта первенств, Малайзии, Индонезии и Ирана.
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