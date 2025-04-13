Армения начала домашний чемпионат мира по хоккею с разгрома

Чемпионат мира по хоккею с шайбой в четвертом дивизионе стартовал в Ереване. Армения, не участвовавшая в турнирах с 2010 года, принимает на Ледовой арене Школы фигурного катания и хоккея сборные Кувейта, Узбекистана, дебютанта первенств, Малайзии, Индонезии и Ирана.