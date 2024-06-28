Aston Martin Valiant — новый трековый суперкар с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач

Aston Martin показал Valiant экстремальную версию Valour, которая будет выпущена ограниченным тиражом в 38 единиц по всему миру и изначально была задумана как личный заказ гонщика Формулы 1 Фернандо Алонсо.
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