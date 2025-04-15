В Шелехове произошла коммунальная авария 15 апреля

В городе Шелехов 15 апреля произошла коммунальная авария на водопроводе на улице Матросова. Пока ее устраняют, в поселке Лесной с утра и до конца рабочего дня сегодня пришлось отключить водоснабжение, сообщили в администрации Шелехова.